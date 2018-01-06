Хачанов сыграет с Сугитой, Рублёв — с Циципасом в Окленде

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP 250 в Окленде (Новая Зеландия). Четыре из восьми сеяных получили прямой пропуск во второй раунд соревнований. Это американец Джек Сок, аргентинец Хуан-Мартин дель Потро и ещё два американца — Сэм Куэрри и Джон Иснер.



Россиянин Карен Хачанов в первом круге сыграет с японцем Юити Сугитой. Во втором круге победитель этого поединка встретится либо с уругвайцем Пабло Куэвасом (6), либо с аргентинцем Гидо Пельей.



Российский теннисист Андрей Рублёв (8), только что проигравший французу Гаэлю Монфису в финале турнира в Дохе (Катар), должен встретиться с 19-летним греком Стефаносом Циципасом. Циципас тоже выступал в Дохе, где стартовал с квалификации, в основной сетке победил немца Флориана Майера и француза Ришара Гаске, прежде чем уступил австрийцу Доминику Тиму в четвертьфинале. В Окленде он получил «уайлд-кард» в основную сетку. Другими обладателями специальных приглашений стали новозеландец Майкл Винус и китаец У Ибин, которые встретятся соответственно с испанцами Роберто Баутистой-Агутом (5) и Давидом Феррером (7).



С полной сеткой соревнований можно ознакомиться на «Чемпионате».