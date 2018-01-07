Кирьос: мне очень нравится играть дома, даже если кажется, что это не так

Австралиец Ник Кирьос поделился эмоциями от победы над американцем Райаном Харрисоном со счётом 6:4, 6:2 в финале турнира в Брисбене.

«Я чувствовал себя замечательно в течение всей недели. Я действительно ощущал себя дома. Каждый раз, когда я выходил на корт, болельщики оказывали мне невероятную поддержку. Мне очень нравится играть перед своими болельщиками, даже если иногда кажется, что это не так. Знайте, что я очень ценю это.

Райан играл очень агрессивно, у него было много шансов. Я просто говорил себе, что нужно терпеть и пытаться сбить его натиск. Рад, что у меня это получилось", — приводит слова Кирьоса официальный сайт АТР.