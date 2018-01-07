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Победа Гёргес над Возняцки — в видеообзоре финала турнира в Окленде

Теннис

Немка Юлия Гёргес (2) одержала победу на турнире категории WTA International в Окленде (Новая Зеландия), обыграв в финальном матче датчанку Каролину Возняцки — 6:4, 7:6 (7:4).

Сезон-2017 Гёргес завершила победами на «ВТБ Кубке Кремля» и на втором по значимости Итоговом турнире в Чжухае (Китай), выиграв там в общей сложности девять матчей подряд. Теперь победная серия Юлии составляет 14 поединков — это лучший результат в её карьере.

Возняцки, несмотря на поражение в финале, опередила в рейтинг-листе испанку Гарбинье Мугурусу и поднялась на вторую строчку. Это значит, что именно датчанка будет посеяна под вторым номером на Australian Open — 2018.

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».

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