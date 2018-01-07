Возняцки: приятно видеть, что Гёргес сохранила форму с конца прошлого сезона

Датчанка Каролина Возняцки, уступившая немке Юлии Гёргес в финале турнира категории WTA International в Окленде (Новая Зеландия), похвалила свою соперницу.



«Она очень хорошо сыграла в этом финале, и концовку прошлого сезона провела великолепно. Приятно видеть, что ей удалось сохранить форму. А я постараюсь взять реванш на Australian Open!» — приводит слова Возняцки официальный сайт WTA.

Сезон-2017 Гёргес завершила, завоевав два титула подряд — на «ВТБ Кубка Кремля» и на «Турнире чемпионок» в Чжухае.