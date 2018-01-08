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Цибулкова разгромила Севастову и сыграет с Весниной в Сиднее

Теннис

Представительница Словакии Доминика Цибулкова без особых проблем вышла во второй круг турнира в Сиднее. В первом раунде она встречалась с теннисисткой из Латвии Анастасией Севастовой (8) и одержала уверенную победу — 6:3, 6:1.

Матч длился 1 час 17 минут. Цибулкова подала навылет 2 раза, совершила 3 двойные ошибки и выиграла 4 гейма на подаче соперницы. На счету Севастовой 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 9 упущенных брейк-пойнтов.

Во втором круге Цибулкова сыграет с российской теннисисткой Еленой Весниной.

Сидней (ж) 2018. 1-й круг
08 января 2018 года, понедельник. 04:00 МСК
Анастасия
Севастова
Доминика
Цибулкова
3:6 1:6
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