Мертенс, Цуренко, Соболенко вышли во 2-й круг в Хобарте, Кырстя и Бушар выбыли

Бельгийка Элисе Мертенс (2) вышла во второй круг турнира в Хобарте, обыграв японку Куруми Нару (Q) со счётом 6:0, 6:4. Матч продолжался 1 час 12 минут. Элисе 6 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Мертенс поспорит с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей.

Хобарт. Женщины. Первый круг

Леся Цуренко (Украина, 5) — Тимя Бабош (Венгрия) — 7:6 (7:2), 6:2.

Джейми Форлис (Австралия, WC) — Нина Стоянович (Сербия, Q) — 7:5, 7:6 (11:9).

Донна Векич (Хорватия) — Татьяна Мария (Германия, 7) — 6:4, 6:2.

Анна-Лена Фридзам (Германия, SR) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия, Q) — 4:6, 7:6 (7:4), 6:4.

Хитер Уотсон (Великобритания, Q) — Сорана Кырстя (Румыния, 3) — 7:5, 6:3.

Кирстен Флипкенс (Бельгия, Q) — Кристина Плишкова (Чехия) — 5:7, 7:5, 6:3.

Арина Соболенко (Беларусь, LD) — Эжени Бушар (Канада, WC) — 6:4, 6:3.