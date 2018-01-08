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Мертенс, Цуренко, Соболенко вышли во 2-й круг в Хобарте, Кырстя и Бушар выбыли

Теннис

Бельгийка Элисе Мертенс (2) вышла во второй круг турнира в Хобарте, обыграв японку Куруми Нару (Q) со счётом 6:0, 6:4. Матч продолжался 1 час 12 минут. Элисе 6 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал Мертенс поспорит с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей.

Хобарт. Женщины. Первый круг
Леся Цуренко (Украина, 5) — Тимя Бабош (Венгрия) — 7:6 (7:2), 6:2.
Джейми Форлис (Австралия, WC) — Нина Стоянович (Сербия, Q) — 7:5, 7:6 (11:9).
Донна Векич (Хорватия) — Татьяна Мария (Германия, 7) — 6:4, 6:2.
Анна-Лена Фридзам (Германия, SR) — Элисон Ван Эйтванк (Бельгия, Q) — 4:6, 7:6 (7:4), 6:4.
Хитер Уотсон (Великобритания, Q) — Сорана Кырстя (Румыния, 3) — 7:5, 6:3.
Кирстен Флипкенс (Бельгия, Q) — Кристина Плишкова (Чехия) — 5:7, 7:5, 6:3.
Арина Соболенко (Беларусь, LD) — Эжени Бушар (Канада, WC) — 6:4, 6:3.

Хобарт 2018. 1-й круг
08 января 2018 года, понедельник. 05:30 МСК
Куруми
Нара
Элисе
Мертенс
0:6 4:6
Хобарт 2018. 1-й круг
08 января 2018 года, понедельник. 03:00 МСК
Тимя
Бабош
Леся
Цуренко
6:7 2:6
Хобарт 2018. 1-й круг
08 января 2018 года, понедельник. 04:00 МСК
Джейми
Форлис
Нина
Стоянович
7:5 7:6
Хобарт 2018. 1-й круг
08 января 2018 года, понедельник. 04:30 МСК
Татьяна
Мария
Донна
Векич
4:6 2:6
Хобарт 2018. 1-й круг
08 января 2018 года, понедельник. 04:30 МСК
Элисон
Ван Эйтванк
Анна-Лена
Фридзам
6:4 6:7 4:6
Хобарт 2018. 1-й круг
08 января 2018 года, понедельник. 06:40 МСК
Хитер
Уотсон
Сорана
Кырстя
7:5 6:3
Хобарт 2018. 1-й круг
08 января 2018 года, понедельник. 07:05 МСК
Кирстен
Флипкенс
Кристина
Плишкова
5:7 7:5 6:3
Хобарт 2018. 1-й круг
08 января 2018 года, понедельник. 08:15 МСК
Эжени
Бушар
Арина
Соболенко
4:6 3:6
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