Барти вышла во 2-й круг турнира в Сиднее

Австралийская теннисистка Эшли Барти вышла во второй круг турнира в Сиднее, в двух партиях обыграв свою соотечественницу Эллен Перес (WC) со счётом 7:6 (7:4), 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут. Эшли 6 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Сиднее Барти поспорит с представительницей Чехии Барборой Стрыцовой. Турнир завершится 13 января.