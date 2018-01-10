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Гоёвчик не пустил первого сеяного Сока в четвертьфинал в Окленде

Теннис

Американец Джек Сок (1) не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Окленде. В матче второго круга первый сеяный уступил немцу Петеру Гоёвчику — 3:6, 3:6.

Встреча продолжалась 61 минуту. Сок подал навылет 8 раз, совершил 2 двойные ошибки и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Гоёвчика 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

За место в полуфинале турнира Гоёвчик поспорит с голландцем Робином Хасе, который во втором круге обыграл представителя Словакии Лукаша Лацко (LL) — 7:6 (7:4), 6:3.

Окленд 2018. 2-й круг
10 января 2018 года, среда. 04:40 МСК
Джек
Сок
Петер
Гоёвчик
3:6 3:6
Окленд 2018. 2-й круг
10 января 2018 года, среда. 04:15 МСК
Робин
Хасе
Лукаш
Лацко
7:6 6:3
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