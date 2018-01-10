Гоёвчик не пустил первого сеяного Сока в четвертьфинал в Окленде

Американец Джек Сок (1) не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Окленде. В матче второго круга первый сеяный уступил немцу Петеру Гоёвчику — 3:6, 3:6.

Встреча продолжалась 61 минуту. Сок подал навылет 8 раз, совершил 2 двойные ошибки и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Гоёвчика 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

За место в полуфинале турнира Гоёвчик поспорит с голландцем Робином Хасе, который во втором круге обыграл представителя Словакии Лукаша Лацко (LL) — 7:6 (7:4), 6:3.