Дель Потро победил Шаповалова и сыграет с Хачановым на турнире в Окленде

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро (2) вышел в четвертьфинал турнира в Окленде, в двух партиях обыграв представителя Канады Дениса Шаповалова со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 5 минут. 29-летний уроженец Тандиля 8 раз подал навылет и взял 3 гейма на подаче соперника. На счету Шаповалова 3 эйса, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Окленде дель Потро поспорит с россиянином Кареном Хачановым. Турнир завершится 13 января.