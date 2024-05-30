Ига Свёнтек — о победе над Осакой: я удивлена её уровнем игры, особенно на грунте

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала игру своей соперницы в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 2024 японки Наоми Осаки (134-я в рейтинге WTA). Матч состоялся в среду, 29 мая, и завершился победой Свёнтек со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 7:5. Осака по ходу третьего сета при счёте 5:3 на своей подаче имела матчбол, который проиграла, а затем отдала и гейм.

«Я удивлена её уровнем игры, особенно на грунтовом корте. Наоми была очень точна, видно, что она улучшила свою игру на грунте. Сказалось и то, что она играла без давления и больших ожиданий. Грунтовые корты «Ролан Гаррос» больше напоминают твёрдое покрытие. Путь, пройденный Наоми, впечатляет, я рада, что она вернулась на свой лучший уровень, потому что её теннис заслуживает того, чтобы его увидели как можно больше зрителей. Думаю, что будет сложно совмещать материнство с такой карьерой, как у теннисистов, но надеюсь, что мы сможем встретиться снова в ближайшее время», — приводит слова Свёнтек Punto de Break.

Напомним, 26-летняя Наоми Осака является победительницей четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (2 — US Open, 2 — Australian Open).

Ига Свёнтек в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции — 2024 сыграет с победительницей матча Яна Фетт (Хорватия) — Мария Боузкова (Чехия).