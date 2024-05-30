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Павел Котов прокомментировал победу над Стэном Вавринкой на «Ролан Гаррос»

Павел Котов прокомментировал победу над Стэном Вавринкой на «Ролан Гаррос»
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Российский теннисист Павел Котов высказался о победе над швейцарцем Стэном Вавринкой во втором круге «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2024, среда. 21:50 МСК
Павел Котов
56
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 1 7 7
6 5 		4 6 6 5
             
Стэн Вавринка
98
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

«Очень рад, что смог перебороть себя, перебороть сильного соперника — было очень сложно. Длинный матч, в третьем сете Стэну удалось перевернуть ход игры, но в четвертом я выдержал, смог дожать и додавить. Очень устал!

Главное — бороться до последнего мяча. Был очень скользкий момент в четвертом сете, Стэн вёл 3:1, собрал четыре линии, но я сумел доиграть этот гейм и сделать брейк», — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В третьем круге соперником Котова станет вторая ракетка мира Янник Синнер, который ранее в своём матче одолел француза Ришара Гаске.

Открытый чемпионат Франции проходит с 26 мая по 9 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 53,4 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финальном матче прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.

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