Результаты игрового дня 29 мая на «Ролан Гаррос» среди мужчин

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершились матчи 29 мая на турнире «Ролан Гаррос». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня «Ролан Гаррос» — 2024. Победители в каждой паре выделены курсивом.

«Ролан Гаррос». Мужчины. 29 мая.

Стефанос Циципас (Греция, 9) – Даниэль Альтмайер (Германия) – 6:3, 6:2, 6:7, 6:4.

– Даниэль Альтмайер (Германия) – 6:3, 6:2, 6:7, 6:4. Карлос Алькарас (Испания, 3) — Йеспер де Йонг (Нидерланды, Q) – 6:3, 6:4, 2:6, 6:2.

— Йеспер де Йонг (Нидерланды, Q) – 6:3, 6:4, 2:6, 6:2. Андрей Рублёв (Россия, 6) — Педро Мартинес-Портеро (Испания) – 6:3, 6:4, 6:3.

— Педро Мартинес-Портеро (Испания) – 6:3, 6:4, 6:3. Павел Котов (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария) – 7:6, 6:4, 1:6, 7:6.

— Стэн Вавринка (Швейцария) – 7:6, 6:4, 1:6, 7:6. Янник Синнер (Италия, 2) — Ришар Гаске (Франция, WC) – 6:4, 6:2, 6:4.

Напомним, ряд матчей 29 мая были перенесены из-за дождливой погоды, которая установилась в Париже. Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.

Материалы по теме Результаты игрового дня 29 мая на «Ролан Гаррос» среди женщин

Теннисист с наибольшим числом трофеев: