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Результаты игрового дня 29 мая на «Ролан Гаррос» среди мужчин

Результаты игрового дня 29 мая на «Ролан Гаррос» среди мужчин
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Завершились матчи 29 мая на турнире «Ролан Гаррос». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня «Ролан Гаррос» — 2024. Победители в каждой паре выделены курсивом.

«Ролан Гаррос». Мужчины. 29 мая.

  • Стефанос Циципас (Греция, 9) – Даниэль Альтмайер (Германия) – 6:3, 6:2, 6:7, 6:4.
  • Карлос Алькарас (Испания, 3) — Йеспер де Йонг (Нидерланды, Q) – 6:3, 6:4, 2:6, 6:2.
  • Андрей Рублёв (Россия, 6) — Педро Мартинес-Портеро (Испания) – 6:3, 6:4, 6:3.
  • Павел Котов (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария) – 7:6, 6:4, 1:6, 7:6.
  • Янник Синнер (Италия, 2) — Ришар Гаске (Франция, WC) – 6:4, 6:2, 6:4.

Напомним, ряд матчей 29 мая были перенесены из-за дождливой погоды, которая установилась в Париже. Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.

Календарь матчей «Ролан Гаррос» — 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024
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