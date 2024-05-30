Калинская — Андрееску: текстовая трансляция матча второго круга «Ролан Гаррос» — 2024
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Сегодня, 30 мая, состоится матч второго круга турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос». В нём примут участие 25-я ракетка мира Анна Калинская из России и 228-я ракетка мира Бьянка Андрееску из Канады. Матч начнётся в 17:00 мск на втором корте.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Калинская — Андрееску во втором круге «Ролан Гаррос».
Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 17:00 МСК
25
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
|1
|2
|3
|
|
228
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
В стартовых матчах Калинская обыграла француженку Клару Бюрель, а Андрееску испанку Соррибес-Тормо. Победительнице матча предстоит в третьем круге встретиться с американкой Хейли Баптист или итальянкой Ясмине Паолини.
Напомним, ранее подтвердились слухи о романе второй ракетки мира Янника Синнера и россиянки Калинской. Об этом рассказал сам теннисист во время пресс-конференции.
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