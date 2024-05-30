Кори Гауфф: люблю теннис не только как игрок, но и как зритель

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф ответила на вопрос, смотрит ли она теннис в свободное время.

«Всякий раз, когда идёт теннисный матч, я включаю телевизор и смотрю трансляцию. Я всегда слежу за тем, что происходит, а если не могу смотреть матчи вживую, то проверяю результаты. Люблю теннис не только как игрок, но и как зритель», — приводит слова Гауфф Punto de Break.

Напомним, 20-летняя Гауфф в данный момент находится во Франции на «Ролан Гаррос» — 2024. В первом и втором раундах Открытого чемпионата Франции американка уверенно обыграла российскую теннисистку Юлию Авдееву (6:1, 6:1) и словенку Тамару Зиданшек (6:3, 6:4). В третьем круге соревнований спортсменка из США встретится с победителем матча Ван Яфань (Китай) — Даяна Ястремская (Украина).