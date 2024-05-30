Как закончится матч 1/32 финала «Ролан Гаррос» — 2024 между Медведевым и Кецмановичем?

Сегодня, 30 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдут матчи очередного игрового дня Открытого чемпионата Франции — 2024.
Чемпион US Open — 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в матче второго круга сыграет с Миомиром Кецмановичем из Сербии (57-й в рейтинге ATP). Встреча запланирована первым запуском на корте Сюзанн Ленглен и начнётся приблизительно в 12:00 мск.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на следующий вопрос: как закончится матч между Медведевым и Кецмановичем?
Кецманович и Медведев играли между собой трижды, все матчи выиграл россиянин. Одно из противостояний состоялось в рамках третьего круга «Ролан Гаррос» — 2022 и завершилось победой российского теннисиста со счётом — 6:2, 6:4, 6:2.
«Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин пройдёт с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович.
- 30 мая 2024
-
11:13
-
10:52
-
10:50
-
10:32
-
10:30
-
09:30
-
09:30
-
09:00
-
04:43
-
03:53
-
03:17
-
02:25
-
02:23
-
02:13
-
02:11
-
01:48
-
01:31
-
00:39
-
00:08
- 29 мая 2024
-
23:50
-
23:35
-
23:19
-
22:54
-
22:24
-
22:23
-
22:10
-
22:04
-
21:56
-
21:41
-
21:40
-
21:17
-
20:59
-
20:57
-
20:35
-
20:17