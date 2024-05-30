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Как закончится матч 1/32 финала «Ролан Гаррос» — 2024 между Медведевым и Кецмановичем?

Сегодня, 30 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдут матчи очередного игрового дня Открытого чемпионата Франции — 2024.

Чемпион US Open — 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в матче второго круга сыграет с Миомиром Кецмановичем из Сербии (57-й в рейтинге ATP). Встреча запланирована первым запуском на корте Сюзанн Ленглен и начнётся приблизительно в 12:00 мск.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на следующий вопрос: как закончится матч между Медведевым и Кецмановичем?

Кецманович и Медведев играли между собой трижды, все матчи выиграл россиянин. Одно из противостояний состоялось в рамках третьего круга «Ролан Гаррос» — 2022 и завершилось победой российского теннисиста со счётом — 6:2, 6:4, 6:2.

«Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин пройдёт с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович.