Результаты игрового дня 29 мая на «Ролан Гаррос» среди женщин

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Завершились матчи 29 мая на турнире «Ролан Гаррос» среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня «Ролан Гаррос»-2024. Победители в каждой паре выделены курсивом.

Софья Кенин (США) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:3, 6:3.

Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — Онс Жабер (Тунис) – 3:6, 6:1, 6:3

Ига Свёнтек (Польша) — Наоми Осака (Япония) – 7:6, 1:6, 7:5

Кори Гауфф (США) — Тамара Зиданшек (Словакия) – 6:3, 6:4

Напомним, ряд матчей 29 мая были перенесены из-за дождливой погоды, которая установилась в Париже.

Открытый чемпионат Франции среди женщин проходит с 26 мая по 8 июня. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет € 53,4 млн. Действующим победителем турнира является Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову.

Рекорды «Ролан Гаррос»