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Самсонова — Анисимова: текстовая онлайн-трансляция матча 1/32 финала «Ролан Гаррос» — 2024

Самсонова — Анисимова: текстовая онлайн-трансляция матча 1/32 финала «Ролан Гаррос» — 2024
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Сегодня, 30 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже пройдут матчи пятого игрового дня. В рамках встречи второго круга Открытого чемпионата Франции — 2024 сыграют российская теннисистка, 17-я ракетка мира Людмила Самсонова и американка Аманда Анисимова (231-я в рейтинге WTA). Игра состоится на корте номер шесть и начнётся не ранее 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Самсонова — Анисимова.

Ролан Гаррос (ж). 2-й круг
30 мая 2024, четверг. 13:30 МСК
Людмила Самсонова
17
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Аманда Анисимова
231
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Российская и американская теннисистки играли между собой дважды, оба матча прошли на харде и завершились победой представительницы США.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024
Календарь «Ролан Гаррос» — 2024
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