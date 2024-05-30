Соболенко оценила шансы обыграть Свёнтек, если они встретятся на «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказался о возможной встрече с представительницей Польши Игой Свёнтек на «Ролан Гаррос».

«Если нам удастся сыграть здесь, я думаю, шансы 50 на 50. Это трудный вызов, но мне он нравится. Я готов добиться этой победы, но до этого ещё предстоит пройти долгий путь, сейчас я сосредоточена на каждом матче. Если мы дойдём до такой ситуации, я сделаю всё возможное. Я знаю, что если я буду бороться за все очки и найду решения в своей игре, я буду готова выиграть этот турнир, но я хочу делать это шаг за шагом», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

В первом круге «Ролан Гаррос» Соболенко разгромила российскую теннисистку Эрику Андрееву.

Рекорды «Ролан Гаррос»