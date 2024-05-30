Медведев вышел в третий круг «РГ» на отказе Кецмановича при счёте 6:1,5:0 в пользу Даниила

Сегодня, 30 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходят матчи очередного игрового дня Открытого чемпионата Франции — 2024.
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Чемпион US Open — 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в матче второго круга одержал победу на отказе Миомира Кецмановича из Сербии (57-й в рейтинге ATP) и вышел в 1/16 финала. В первом сете победил россиянин, отдав сопернику всего один гейм — 6:1, во втором серб отказался продолжать борьбу при счёте 0:5.
Соперники провели на корте 55 минут. Россиянин сделал шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Кецмановича одна подача навылет, столько же двойных ошибок и не одного заработанного брейк-пойнта.
В 1/16 финала соперником Медведева станет победитель встречи между 31-й ракеткой мира аргентинским теннисистом Мариано Навоне и Томашем Махачем из Чехии (34-й в рейтинге ATP).
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