Медведев вышел в третий круг «РГ» на отказе Кецмановича при счёте 6:1,5:0 в пользу Даниила

Сегодня, 30 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходят матчи очередного игрового дня Открытого чемпионата Франции — 2024.

Чемпион US Open — 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в матче второго круга одержал победу на отказе Миомира Кецмановича из Сербии (57-й в рейтинге ATP) и вышел в 1/16 финала. В первом сете победил россиянин, отдав сопернику всего один гейм — 6:1, во втором серб отказался продолжать борьбу при счёте 0:5.

Соперники провели на корте 55 минут. Россиянин сделал шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Кецмановича одна подача навылет, столько же двойных ошибок и не одного заработанного брейк-пойнта.

В 1/16 финала соперником Медведева станет победитель встречи между 31-й ракеткой мира аргентинским теннисистом Мариано Навоне и Томашем Махачем из Чехии (34-й в рейтинге ATP).