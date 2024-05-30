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На «Ролан Гаррос» накопилось 18 матчей одиночного разряда, приостановленных из-за погоды

На «Ролан Гаррос» накопилось 18 матчей одиночного разряда, приостановленных из-за погоды
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Сегодня, 30 мая, спустя четыре дня после начала турнира Открытого чемпионата Франции, накопилось 18 матчей на турнире «Ролан Гаррос», приостановленых из-за дождя.

Сегодня 13 матчей приостановлены из-за погодных условий, а ещё пять матчей остались приостановленными со вчерашнего дня по тем же причинам. В парном разряде также есть поединки, которые не продолжались о вчерашнего игрового дня.

До закрытия открытых кортов, матч на одном из них успела доиграть Даяна Ястремская.

Сейчас продолжают борьбу только вторая ракетка мира Арина Соболенко и Моюка Учижима. Она играют на корте Филиппа Шатрье.

Напомним, сегодня в матчах второго круга сыграют восемь теннисисток и два теннисиста из России. Медведев вышел во второй круг, не закончив матч с Миомиром Кецмановичем, потому что его соперник снялся с турнира. Впереди болельщиков ожидает матч Карена Хачанова с Йозефом Коваликом.

Прямо сейчас ждут возвращения на корт Анастасия Потапова и Виктория Голубич и Юлия Путинцева с Паулой Бадосой.

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