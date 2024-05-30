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Алькарас — пятый самый молодой теннисист, четырежды доходивший до 1/16 финала «РГ»

Алькарас — пятый самый молодой теннисист, четырежды доходивший до 1/16 финала «РГ»
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Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас стал пятым самым молодым игроком Открытой эры, который дошёл до 1/16 финала турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» в каждом из четырёх выступлений.

Раньше, чем Алькарас, этого достижения добились американец Майкл Чанг, шведские теннисисты Матс Виландер и Бьорн Борг и украинец Андрей Медведев.

В мае Алькарасу исполнился 21 год, остальные теннисисты, доходившие до 1/16 финала в молодом возрасте, делали это в 19-20 лет.

Напомним, испанский теннисист выступает на крупных турнирах с 2021 году и ещё ни разу в своей карьере не брал титул «Ролан Гаррос», однако в этом году смог завоевать награду в Индиан-Уэллсе (США).

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В следующем круге теннисисту из Испании предстоит встретиться с победителем матча между Себастьяном Кордой и Квон У.

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