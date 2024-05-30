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Котов — о подготовке к матчу с Синнером: схожу в Макдональдс, а то много калорий потерял

Котов — о подготовке к матчу с Синнером: схожу в Макдональдс, а то много калорий потерял
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Российский теннисист Павел Котов высказался после победы над швейцарцем Стэном Вавринкой о встрече в третьем круге «Ролан Гаррос» со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2024, пятница. 12:00 МСК
Павел Котов
56
Россия
Павел Котов
П. Котов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

— Как готовиться к Синнеру?
— Не знаю, что сказать. Наверное, схожу в Макдональдс, немножко восстановлюсь. Очень много потратил калорий за первые два матча. Постараюсь сыграть в свой лучший теннис, постараюсь показать уровень, — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее вторая ракетка мира Янник Синнер в своём матче одолел француза Ришара Гаске.

Открытый чемпионат Франции проходит с 26 мая по 9 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 53,4 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финальном матче прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.

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Павел Котов
56
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 1 7 7
6 5 		4 6 6 5
             
Стэн Вавринка
98
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

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