Котов — о подготовке к матчу с Синнером: схожу в Макдональдс, а то много калорий потерял

Российский теннисист Павел Котов высказался после победы над швейцарцем Стэном Вавринкой о встрече в третьем круге «Ролан Гаррос» со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

— Как готовиться к Синнеру?

— Не знаю, что сказать. Наверное, схожу в Макдональдс, немножко восстановлюсь. Очень много потратил калорий за первые два матча. Постараюсь сыграть в свой лучший теннис, постараюсь показать уровень, — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее вторая ракетка мира Янник Синнер в своём матче одолел француза Ришара Гаске.

Открытый чемпионат Франции проходит с 26 мая по 9 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 53,4 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финальном матче прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.

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