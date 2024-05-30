«Ролан Гаррос» — 2024, женщины: расписание матчей 30 мая
В среду, 30 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В этот день сыграют россиянки Дарья Касаткина, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Элина Аванесян, Анастасия Павлюченкова и Мирра Андреева.
«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 30 мая
Женщины. Второй круг. Примерное время начала матчей (мск):
12:00
- Ван Яфань (Китай) — Даяна Ястремская (Украина);
- Донна Векич (Хорватия) — Марта Костюк (Украина);
- Катержина Синякова (Чехия) — Хлоэ Паке (Франция);
- Виктория Голубич (Швейцария) — Анастасия Потапова (Россия);
- Синьюй Ван (Китай) — Виктория Томова (Болгария);
- Паула Бадоса (Испания) — Юлия Путинцева (Казахстан).
13:00
- Моюка Учижима (Япония) — Арина Соболенко (Беларусь).
13:30
- Елена Остапенко (Латвия) — Клара Таусон (Дания);
- Людмила Самсонова (Россия) — Аманда Анисимова (США);
- Лейла Фернандес (Канада) — Сиюй Ван (Китай);
- Даниэль Коллинз (США) — Ольга Данилович (Сербия);
- Элисе Мертенс (Бельгия) — Петра Мартич (Хорватия).
14:00
- Яна Фетт (Хорватия) — Мари Боузкова (Чехия);
- Кристина Букша (Испания) — Элизабетта Коччаретто (Италия);
- Аранча Рус (Нидерланды) — Елена Рыбакина (Казахстан);
- Сара Эррани (Италия) — Эмма Наварро (США)
14:30
- Элина Свитолина (Украина) — Диан Парри (Франция)
15:30
- Ирина Бегу (Румыния) — Линда Носкова (Чехия);
- Варвара Грачёва (Франция) — Бернарда Пера (США);
- Элина Аванесян (Россия) — Анна Блинкова (Россия);
- Чжэн Циньвэнь (Китай) — Тамара Корпач (Германия).
16:00
- Ана Богдан (Румыния) — Анастасия Павлюченкова (Россия).
17:00
- Хейли Баптист (США) — Ясмине Паолини (Италия);
- Анна Калинская (Россия) — Бьянка Андрееску (Канада);
- Питон Стирнс (США) — Дарья Касаткина (Россия);
- Виктория Азаренко (Беларусь) — Мирра Андреева (Россия).
17:30
- Мэдисон Кис (США) — Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет).
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