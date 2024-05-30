Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Ролан Гаррос» — 2024, женщины: расписание матчей 30 мая

«Ролан Гаррос» — 2024, женщины: расписание матчей 30 мая
Аудио-версия:
Комментарии

В среду, 30 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В этот день сыграют россиянки Дарья Касаткина, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Элина Аванесян, Анастасия Павлюченкова и Мирра Андреева.

«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 30 мая
Женщины. Второй круг. Примерное время начала матчей (мск):

12:00

  • Ван Яфань (Китай) — Даяна Ястремская (Украина);
  • Донна Векич (Хорватия) — Марта Костюк (Украина);
  • Катержина Синякова (Чехия) — Хлоэ Паке (Франция);
  • Виктория Голубич (Швейцария) — Анастасия Потапова (Россия);
  • Синьюй Ван (Китай) — Виктория Томова (Болгария);
  • Паула Бадоса (Испания) — Юлия Путинцева (Казахстан).

13:00

  • Моюка Учижима (Япония) — Арина Соболенко (Беларусь).

13:30

  • Елена Остапенко (Латвия) — Клара Таусон (Дания);
  • Людмила Самсонова (Россия) — Аманда Анисимова (США);
  • Лейла Фернандес (Канада) — Сиюй Ван (Китай);
  • Даниэль Коллинз (США) — Ольга Данилович (Сербия);
  • Элисе Мертенс (Бельгия) — Петра Мартич (Хорватия).

14:00

  • Яна Фетт (Хорватия) — Мари Боузкова (Чехия);
  • Кристина Букша (Испания) — Элизабетта Коччаретто (Италия);
  • Аранча Рус (Нидерланды) — Елена Рыбакина (Казахстан);
  • Сара Эррани (Италия) — Эмма Наварро (США)

14:30

  • Элина Свитолина (Украина) — Диан Парри (Франция)

15:30

  • Ирина Бегу (Румыния) — Линда Носкова (Чехия);
  • Варвара Грачёва (Франция) — Бернарда Пера (США);
  • Элина Аванесян (Россия) — Анна Блинкова (Россия);
  • Чжэн Циньвэнь (Китай) — Тамара Корпач (Германия).

16:00

  • Ана Богдан (Румыния) — Анастасия Павлюченкова (Россия).

17:00

  • Хейли Баптист (США) — Ясмине Паолини (Италия);
  • Анна Калинская (Россия) — Бьянка Андрееску (Канада);
  • Питон Стирнс (США) — Дарья Касаткина (Россия);
  • Виктория Азаренко (Беларусь) — Мирра Андреева (Россия).

17:30

  • Мэдисон Кис (США) — Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет).
Календарь матчей «Ролан Гаррос» — 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android