«Ролан Гаррос» — 2024, женщины: расписание матчей 30 мая

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В среду, 30 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В этот день сыграют россиянки Дарья Касаткина, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Элина Аванесян, Анастасия Павлюченкова и Мирра Андреева.

«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 30 мая

Женщины. Второй круг. Примерное время начала матчей (мск):

12:00

Ван Яфань (Китай) — Даяна Ястремская (Украина);

Донна Векич (Хорватия) — Марта Костюк (Украина);

Катержина Синякова (Чехия) — Хлоэ Паке (Франция);

Виктория Голубич (Швейцария) — Анастасия Потапова (Россия);

Синьюй Ван (Китай) — Виктория Томова (Болгария);

Паула Бадоса (Испания) — Юлия Путинцева (Казахстан).

13:00

Моюка Учижима (Япония) — Арина Соболенко (Беларусь).

13:30

Елена Остапенко (Латвия) — Клара Таусон (Дания);

Людмила Самсонова (Россия) — Аманда Анисимова (США);

Лейла Фернандес (Канада) — Сиюй Ван (Китай);

Даниэль Коллинз (США) — Ольга Данилович (Сербия);

Элисе Мертенс (Бельгия) — Петра Мартич (Хорватия).

14:00

Яна Фетт (Хорватия) — Мари Боузкова (Чехия);

Кристина Букша (Испания) — Элизабетта Коччаретто (Италия);

Аранча Рус (Нидерланды) — Елена Рыбакина (Казахстан);

Сара Эррани (Италия) — Эмма Наварро (США)

14:30

Элина Свитолина (Украина) — Диан Парри (Франция)

15:30

Ирина Бегу (Румыния) — Линда Носкова (Чехия);

Варвара Грачёва (Франция) — Бернарда Пера (США);

Элина Аванесян (Россия) — Анна Блинкова (Россия);

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Тамара Корпач (Германия).

16:00

Ана Богдан (Румыния) — Анастасия Павлюченкова (Россия).

17:00

Хейли Баптист (США) — Ясмине Паолини (Италия);

Анна Калинская (Россия) — Бьянка Андрееску (Канада);

Питон Стирнс (США) — Дарья Касаткина (Россия);

Виктория Азаренко (Беларусь) — Мирра Андреева (Россия).

17:30