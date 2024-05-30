Блинкова — Аванесян: текстовая трансляция матча второго круга «Ролан Гаррос» — 2024

Сегодня, 30 мая, состоится матч второго раунда грунтового турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос» между двумя российскими теннисистками — Анной Блинковой, 55-й ракеткой мира, и Элиной Аванесян, 70-й ракеткой мира.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Блинкова — Аванесян во втором раунде женского «Ролан Гаррос».

Напомним, в стартовых матчах турнира Блинкова обыграла румынку Сорану Кырстю, а Аванесян китаянку Чжу Линь. Победительница матча сыграет в третьем круге с немкой Тамарой Корпач или китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Ранее Блинкова высказывалась о предстоящем матче с российской соперницей, заявив, что ей не тяжело играть с друзьями и она готова побороться. Теннисистка пообещала, что матч будет долгим.