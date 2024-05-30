Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лишь две теннисистки моложе Свёнтек выигрывали 16 матчей подряд на «Ролан Гаррос»

Лишь две теннисистки моложе Свёнтек выигрывали 16 матчей подряд на «Ролан Гаррос»
Комментарии

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек стала третьей самой молодой теннисисткой в Открытой эре, выигравшей 16 матчей подряд на турнире «Большого шлема» «Ролан Гаррос».

Раньше неё это сделали Моника Селеш и Штеффи Граф.

Напомним, именно Свёнтек стала победительницей «Ролан Гаррос» в прошлом году. Титул стал третьим для неё на этом турнире.

Отметим, что 31 мая у Свёнтек день рождения, ей исполнится 23 года. Первое место в мировом рейтинге она заняла 4 апреля 2022 года.

Вчера, 29 мая, польская теннисистка одержала волевую победу над Наоми Осакой во втором круге «Ролан Гаррос». В третьем сете она проигрывала 1:4, однако смогла вернуться в игру и остаться победительницей без выхода в тай-брейк.

Турнирная сетка "Ролан Гаррос"
Календарь "Ролан Гаррос"
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android