Лишь две теннисистки моложе Свёнтек выигрывали 16 матчей подряд на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек стала третьей самой молодой теннисисткой в Открытой эре, выигравшей 16 матчей подряд на турнире «Большого шлема» «Ролан Гаррос».

Раньше неё это сделали Моника Селеш и Штеффи Граф.

Напомним, именно Свёнтек стала победительницей «Ролан Гаррос» в прошлом году. Титул стал третьим для неё на этом турнире.

Отметим, что 31 мая у Свёнтек день рождения, ей исполнится 23 года. Первое место в мировом рейтинге она заняла 4 апреля 2022 года.

Вчера, 29 мая, польская теннисистка одержала волевую победу над Наоми Осакой во втором круге «Ролан Гаррос». В третьем сете она проигрывала 1:4, однако смогла вернуться в игру и остаться победительницей без выхода в тай-брейк.