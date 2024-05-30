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«Ролан Гаррос» — 2024, мужчины: расписание матчей 30 мая

«Ролан Гаррос» — 2024, мужчины: расписание матчей 30 мая
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В четверг, 30 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В этот день сыграют россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов, а также Новак Джокович и Александр Зверев.

«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 30 мая
Мужчины. Второй круг. Примерное время начала матчей (мск):

12:00

  • Хуберт Хуркач (Польша) — Брэндон Накашима (США);
  • Фабиан Марожан (Венгрия) — Григор Димитров (Болгария);
  • Зизу Бергс (Бельгия) — Максимильян Мартерер (Германия);
  • Себастьян Корда (США) — Квон Сон У (Северная Корея);
  • Генри Сквайр (Германия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада);
  • Александр Мюллер (Франция) — Маттео Арнальди (Италия);
  • Себастьян Офнер (Австрия) — Себастьян Баэс (Аргентина);
  • Денис Шаповалов (Канада) — Фрэнсис Тиафо (США);
  • Миомир Кецманович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия).

13:30

  • Лоренцо Сонего (Италия) — Чжан Чжичжэнь (Китай);
  • Бен Шелтон (США) — Кей Нисикори (Япония);
  • Корентен Муте (Франция) — Александр Шевченко (Казахстан);
  • Лучано Дардери (Италия) — Таллон Грикспор (Нидерланды)

14:00

  • Мариано Навоне (Аргентина) — Томаш Махач (Чехия).

14:30

  • Фабио Фоньини (Италия) — Томми Пол (США).

15:00

  • Карен Хачанов (Россия) — Йозеф Ковалик (Сербия);
  • Франсиско Серундоло (Аргентина) — Филип Мисолич (Австрия);
  • Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Артур Риндеркнеш (Франция);
  • Тейлор Фритц (США) — Душан Лайович (Сербия);
  • Алекс де Минор (Австралия) — Хауме Мунар (Испания);
  • Флавио Коболли (Италия) — Хольгер Руне (Дания);
  • Танаси Коккинакис (Австралия) — Джулио Цеппьери (Италия).

15:30

  • Александр Зверев (Германия) — Давид Гоффен (Бельгия);
  • Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Александр Бублик (Казахстан)

16:00

  • Новак Джокович (Сербия) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания).

18:00

  • Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия).

21:15

  • Гаэль Монфис (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия).
Календарь матчей «Ролан Гаррос» — 2024
Турнирная сетка «Ролан Гаррос» — 2024
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