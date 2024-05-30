«Ролан Гаррос» — 2024, мужчины: расписание матчей 30 мая

В четверг, 30 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В этот день сыграют россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов, а также Новак Джокович и Александр Зверев.

«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 30 мая

Мужчины. Второй круг. Примерное время начала матчей (мск):

12:00

Хуберт Хуркач (Польша) — Брэндон Накашима (США);

Фабиан Марожан (Венгрия) — Григор Димитров (Болгария);

Зизу Бергс (Бельгия) — Максимильян Мартерер (Германия);

Себастьян Корда (США) — Квон Сон У (Северная Корея);

Генри Сквайр (Германия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада);

Александр Мюллер (Франция) — Маттео Арнальди (Италия);

Себастьян Офнер (Австрия) — Себастьян Баэс (Аргентина);

Денис Шаповалов (Канада) — Фрэнсис Тиафо (США);

Миомир Кецманович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия).

13:30

Лоренцо Сонего (Италия) — Чжан Чжичжэнь (Китай);

Бен Шелтон (США) — Кей Нисикори (Япония);

Корентен Муте (Франция) — Александр Шевченко (Казахстан);

Лучано Дардери (Италия) — Таллон Грикспор (Нидерланды)

14:00

Мариано Навоне (Аргентина) — Томаш Махач (Чехия).

14:30

Фабио Фоньини (Италия) — Томми Пол (США).

15:00

Карен Хачанов (Россия) — Йозеф Ковалик (Сербия);

Франсиско Серундоло (Аргентина) — Филип Мисолич (Австрия);

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Артур Риндеркнеш (Франция);

Тейлор Фритц (США) — Душан Лайович (Сербия);

Алекс де Минор (Австралия) — Хауме Мунар (Испания);

Флавио Коболли (Италия) — Хольгер Руне (Дания);

Танаси Коккинакис (Австралия) — Джулио Цеппьери (Италия).

15:30

Александр Зверев (Германия) — Давид Гоффен (Бельгия);

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Александр Бублик (Казахстан)

16:00

Новак Джокович (Сербия) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания).

18:00

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия).

21:15