«Ролан Гаррос» — 2024, мужчины: расписание матчей 30 мая
В четверг, 30 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже продолжится второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. В этот день сыграют россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов, а также Новак Джокович и Александр Зверев.
«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 30 мая
Мужчины. Второй круг. Примерное время начала матчей (мск):
12:00
- Хуберт Хуркач (Польша) — Брэндон Накашима (США);
- Фабиан Марожан (Венгрия) — Григор Димитров (Болгария);
- Зизу Бергс (Бельгия) — Максимильян Мартерер (Германия);
- Себастьян Корда (США) — Квон Сон У (Северная Корея);
- Генри Сквайр (Германия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада);
- Александр Мюллер (Франция) — Маттео Арнальди (Италия);
- Себастьян Офнер (Австрия) — Себастьян Баэс (Аргентина);
- Денис Шаповалов (Канада) — Фрэнсис Тиафо (США);
- Миомир Кецманович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия).
13:30
- Лоренцо Сонего (Италия) — Чжан Чжичжэнь (Китай);
- Бен Шелтон (США) — Кей Нисикори (Япония);
- Корентен Муте (Франция) — Александр Шевченко (Казахстан);
- Лучано Дардери (Италия) — Таллон Грикспор (Нидерланды)
14:00
- Мариано Навоне (Аргентина) — Томаш Махач (Чехия).
14:30
- Фабио Фоньини (Италия) — Томми Пол (США).
15:00
- Карен Хачанов (Россия) — Йозеф Ковалик (Сербия);
- Франсиско Серундоло (Аргентина) — Филип Мисолич (Австрия);
- Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Артур Риндеркнеш (Франция);
- Тейлор Фритц (США) — Душан Лайович (Сербия);
- Алекс де Минор (Австралия) — Хауме Мунар (Испания);
- Флавио Коболли (Италия) — Хольгер Руне (Дания);
- Танаси Коккинакис (Австралия) — Джулио Цеппьери (Италия).
15:30
- Александр Зверев (Германия) — Давид Гоффен (Бельгия);
- Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Александр Бублик (Казахстан)
16:00
- Новак Джокович (Сербия) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания).
18:00
- Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия).
21:15
- Гаэль Монфис (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия).
Комментарии