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«Я потерял дар речи». Котов — о победе над Вавринкой на «Ролан Гаррос»

«Я потерял дар речи». Котов — о победе над Вавринкой на «Ролан Гаррос»
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Российский теннисист Павел Котов высказался после победы над швейцарцем Стэном Вавринкой во втором круге «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (м). 2-й круг
29 мая 2024, среда. 21:50 МСК
Павел Котов
56
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 1 7 7
6 5 		4 6 6 5
             
Стэн Вавринка
98
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

«Во-первых, я потерял дар речи. Я не знаю, что сказать. Я очень счастлив. Сегодня мой лучший день… Стэн действительно хороший игрок. Он был моим кумиром в детстве. Для меня это мечта», — сказал Котов после матча.

В третьем круге соперником Котова станет вторая ракетка мира Янник Синнер, который ранее в своём матче одолел француза Ришара Гаске.

Открытый чемпионат Франции проходит с 26 мая по 9 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 53,4 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финальном матче прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.

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