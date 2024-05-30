«Я потерял дар речи». Котов — о победе над Вавринкой на «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Павел Котов высказался после победы над швейцарцем Стэном Вавринкой во втором круге «Ролан Гаррос».

«Во-первых, я потерял дар речи. Я не знаю, что сказать. Я очень счастлив. Сегодня мой лучший день… Стэн действительно хороший игрок. Он был моим кумиром в детстве. Для меня это мечта», — сказал Котов после матча.

В третьем круге соперником Котова станет вторая ракетка мира Янник Синнер, который ранее в своём матче одолел француза Ришара Гаске.

Открытый чемпионат Франции проходит с 26 мая по 9 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 53,4 млн. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финальном матче прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.

Рекорды «Ролан Гаррос»