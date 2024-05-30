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«Синнер меня немного пугает». Котов — о сопернике в третьем круге «Ролан Гаррос»

«Синнер меня немного пугает». Котов — о сопернике в третьем круге «Ролан Гаррос»
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Российский теннисист Павел Котов высказался после победы над швейцарцем Стэном Вавринкой о встрече в третьем круге «Ролан Гаррос» со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Напомним, матч второго круга с Вавринкой закончился со счётом 7:6 (7:5), 6:4, 1:6, 7:6 (7:5) в пользу россиянина.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
31 мая 2024, пятница. 12:00 МСК
Павел Котов
56
Россия
Павел Котов
П. Котов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Синнер — великий игрок. Мы встретимся в третьем круге и будем соревноваться, но, честно говоря, он меня немного пугает. Он очень талантливый теннисист, который много работает. Никто не находится на его уровне сейчас. Беллуччи должно быть стыдно за то, что он сказал о своём соотечественнике», — сказал Котов после матча.

Отметим, ранее 22-летний итальянский теннисист 173-я ракетка мира Маттиа Беллуччи высказался о том, что Синнер не является сверхигроком. Беллуччи сказал, что сам может достичь подобных высот, потому что побеждал соотечественника, когда им было по 11 и 13 лет.

Открытый чемпионат Франции — 2024 проходит с 26 мая по 9 июня. Действующим победителем турнира является Новак Джокович, который в финале прошлого года обыграл в трёх сетах норвежца Каспера Рууда.

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29 мая 2024, среда. 21:50 МСК
Павел Котов
56
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 1 7 7
6 5 		4 6 6 5
             
Стэн Вавринка
98
Швейцария
Стэн Вавринка
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