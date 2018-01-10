Квитова проиграла Джорджи во втором круге турнира в Сиднее

Чешская теннисистка Петра Квитова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Сиднее, в двух партиях проиграв представительнице Италии Камиле Джорджи (Q) со счётом 6:7 (7:9), 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты. Уроженка Биловца трижды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 1 и 2 брейк-пойнтов. На счету Камилы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Сиднее Джорджи поспорит с представительницей Польши Агнешкой Радваньской.