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Квитова проиграла Джорджи во втором круге турнира в Сиднее

Теннис

Чешская теннисистка Петра Квитова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Сиднее, в двух партиях проиграв представительнице Италии Камиле Джорджи (Q) со счётом 6:7 (7:9), 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты. Уроженка Биловца трижды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 1 и 2 брейк-пойнтов. На счету Камилы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Сиднее Джорджи поспорит с представительницей Польши Агнешкой Радваньской.

Сидней (ж) 2018. 2-й круг
10 января 2018 года, среда. 09:10 МСК
Камила
Джорджи
Петра
Квитова
7:6 6:2
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