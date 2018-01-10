Мюллер начал защиту титула на турнире в Сиднее с победы над Миллманом

Представитель Люксембурга Жиль Мюллер (2) пробился в четвертьфинал турнира в Сиднее, в двух партиях обыграв австралийца Джона Миллмана (WC) со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Продолжительность поединка составила 1 час 35 минут. Действующий победитель соревнований 14 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету Миллмана 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в полуфинал Мюллер поспорит с представителем Франции Бенуа Пэром. Турнир в Сиднее завершится 13 января.