Уотсон: когда Векич стала прибавлять, самым важным было не паниковать

Британка Хитер Уотсон прокомментировала свою победу над представительницей Хорватии Донной Векич в четвертьфинале турнира в Хобарте со счётом 6:0, 6:4 и поделилась ожиданиями от встречи с бельгийкой Элисе Мертенс.

«Я чувствую, что с каждым матчем становлюсь сильнее в теннисном и психологическом плане. Сейчас я просто очень рада. Не думаю, что Донна сегодня показала свою лучшую игру, но в любом случае я довольна победой. В Хобарте прекрасная погода, и я счастлива, что вышла в полуфинал.

Даже при счёте 6:0, 5:0 я не снизила уровень своей игры. Просто Донна стала играть лучше, потому что она настоящей боец. У неё мощные удары. Она может пробивать навылет с любой точки корта. Когда это началось, самым важным было — не паниковать. Когда у тебя такой большой перевес и ты проигрываешь четыре гейма кряду, то могут начаться взлёты и падения. Однако я осознала, что всё ещё веду 5:4 и играю хорошо.

Сейчас я уверена в себе. В начале года хочется провести как можно больше матчей. В этот раз у меня получилось. Я даже не думаю об Australian Open, а только о следующей игре здесь.

Не помню, чтобы я встречалась с Мертенс. Может, мы и играли. Ей также нравится выступать в Хобарте, она выглядит отлично. Она улучшила своё положение в рейтинге, так что матч будет непростым», — цитирует Уотсон официальный сайт тура.