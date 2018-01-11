А. Радваньска взяла всего 3 гейма в матче с Джорджи на турнире в Сиднее

Итальянская теннисистка Камила Джорджи (Q) вышла в полуфинал турнира в Сиднее, в двух партиях обыграв представительницу Польши Агнешку Радваньскую со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. Камила 8 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в финал соревнований в Сиднее Джорджи поспорит с представительницей Германии Анжеликой Кербер. Турнир завершится 13 января.