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А. Радваньска взяла всего 3 гейма в матче с Джорджи на турнире в Сиднее

Теннис

Итальянская теннисистка Камила Джорджи (Q) вышла в полуфинал турнира в Сиднее, в двух партиях обыграв представительницу Польши Агнешку Радваньскую со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. Камила 8 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в финал соревнований в Сиднее Джорджи поспорит с представительницей Германии Анжеликой Кербер. Турнир завершится 13 января.

Сидней (ж) 2018. 1/4 финала
11 января 2018 года, четверг. 11:40 МСК
Камила
Джорджи
Агнешка
Радваньска
6:1 6:2
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