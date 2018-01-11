Кудерметова и Соболенко победили лидеров посева на турнире в Хобарте

Россиянка Вероника Кудерметова и представительница Беларуси Арина Соболенко пробились в полуфинал турнира в Хобарте в парном разряде. В четвертьфинале они обыграли румынку Ралуку Олару и украинку Ольгу Савчук, посеянных под первым номером, со счётом 6:1, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 11 минут.

За выход в финал соревнований в Хобарте Кудерметова и Соболенко поспорят с бельгийкой Элисе Мертенс и представительницей Нидерландов Деми Схурс, посеянными под третьим номером. Турнир завершится 13 января.