Федерер: пятый сет финала Australian Open — 2017, возможно, был лучшим в карьере

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал спортивное долголетие и поделился воспоминаниями от финала прошлогоднего Открытого чемпионата Австралии с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Я никогда не думал, что буду играть в теннис, став отцом четверых детей. Это не было частью моей мечты. Я мечтал выиграть титул, стать чемпионом в родном Базеле, покорить Уимблдон и подняться на вершину рейтинга. В какой-то степени странно видеть нас с Надалем лидерами посева, но мы оба по-прежнему мотивированы и голодны до побед.

В прошлом году был потрясающий финал, один из самых ярких моментов в моей жизни. Я думал, что проиграю в лучшем случае в полуфинале или четвертьфинале, но смог пройти через тяжелейшие пятисетовые матчи. Моя игра не была хороша до финала. Я просто почувствовал, что больше не могу ошибаться. Пятый сет того финала был, возможно, лучшим в моей карьере. Это был огромный сюрприз, особенно после полугода пребывания вне тенниса», — приводит слова Федерера официальный сайт турнира.