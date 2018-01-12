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Мертенс стала первой финалисткой турнира в Хобарте

Теннис

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс (2) вышла в финал турнира в Хобарте с призовым фондом более $ 220 тыс. В полуфинале она переиграла британку Хитер Уотсон (Q) со счётом 6:4, 1:6, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 42 минуты. Мертенс подала навылет восемь раз, совершила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Уотсон восемь эйсов, две двойные ошибки и два из шести реализованных брейк-пойнта.

В финале Мертенс сразится либо с украинкой Лесей Цуренко (5), либо с румынкой Михаэлой Бузэрнеску.

Хобарт 2018. 1/2 финала
12 января 2018 года, пятница. 06:10 МСК
Хитер
Уотсон
Элисе
Мертенс
4:6 6:1 2:6
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