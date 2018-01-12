Победы Барти, Джорджи и Кербер — в обзоре четвертьфиналов турнира в Сиднее

Австралийка Эшли Барти вышла в полуфинал турнира в Сиднее, обыграв чешку Барбору Стрыцову со счётом 6:3, 6:2.

Видеообзор этой встречи доступен на «Чемпионате».

Итальянка Камила Джорджи (Q) на стадии четвертьфинала разгромила польскую теннисистку Агнешку Радваньскую — 6:1, 6:2.

Видеообзор этой встречи доступен на «Чемпионате».

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер стала полуфиналисткой турнира, в двух сетах победив представительницу Словакии Доминику Цибулкову — 6:3, 6:1.

Видеообзор этой встречи доступен на «Чемпионате».

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова вышла в полуфинал без борьбы, так как её соперница по четвертьфиналу испанка Гарбинье Мугуруса (1) ещё после матча второго круга снялась с турнира.