Медведев в трёх сетах победил Фоньини и вышел в финал турнира в Сиднее

Российский теннисист Даниил Медведев (Q) пробился в финал турнира в Сиднее, в трёх сетах обыграв представителя Италии Фабио Фоньини (4) со счётом 2:6, 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 52 минуты. Даниил 10 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Фоньини в Сиднее.

В финале Медведев сыграет с победителем матча Алекс де Минор (Австралия) —Бенуа Пэр (Франция).