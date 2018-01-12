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Медведев в трёх сетах победил Фоньини и вышел в финал турнира в Сиднее

Теннис

Российский теннисист Даниил Медведев (Q) пробился в финал турнира в Сиднее, в трёх сетах обыграв представителя Италии Фабио Фоньини (4) со счётом 2:6, 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 52 минуты. Даниил 10 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Фоньини в Сиднее.

В финале Медведев сыграет с победителем матча Алекс де Минор (Австралия)Бенуа Пэр (Франция).

Сидней (м) 2018. 1/2 финала
12 января 2018 года, пятница. 08:30 МСК
Даниил
Медведев
Фабио
Фоньини
2:6 6:4 6:1
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