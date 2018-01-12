Кудерметова и Соболенко не смогли выйти в финал турнира в Хобарте в паре

Россиянка Вероника Кудерметова и представительница Беларуси Арина Соболенко не смогли пробиться в финал турнира в Хобарте в парном разряде, проиграв бельгийке Элисе Мертенс и голландке Деми Схурс, посеянным под третьим номером, со счётом 0:6, 7:5, [7:10]. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.

В финале соревнований в Хобарте Мертенс и Схурс сыграют с украинкой Людмилой Киченок и японкой Макото Ниномией (4). Ранее Мертенс вышла в финал турнира в одиночном разряде. Соревнования завершатся 13 января.