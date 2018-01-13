Победы Барти и Кербер — в обзоре полуфиналов турнира в Сиднее

Австралийская теннисистка Эшли Барти стала финалисткой турнира в Сиднее, одержав в полуфинале волевую победу над своей соотечественницей Дарьей Гавриловой — 3:6, 6:4, 6:2. Поединок продолжался 1 час 58 минут.

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».



Немецкая теннисистка Анжелика Кербер вышла в финал турнира в Сиднее, в двух партиях обыграв представительницу Италии Камилу Джорджи (Q) со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».