Барти: с такой игрой я могу победить большинство теннисисток

Австралийка Эшли Барти, уступившая в финале турнира в Сиднее немке Анжелике Кербер со счётом 4:6, 4:6, прокомментировала ход встречи.

«Здорово видеть, что Энджи вернулась на высочайший уровень. Я показывала очень хороший теннис, но этого оказалось недостаточно для победы. Кербер играла великолепно, она на пике формы и борется за каждое очко. Надеюсь, на следующей неделе я сыграю ещё лучше.

Публика была невероятной, очень приятно играть для таких болельщиков, особенно когда они поддерживают тебя. Было бы хорошо порадовать их победой, но это была труднейшая неделя. Думаю, если я продолжу играть так, то смогу одолеть большинство соперниц в WТА», — приводит слова Барти официальный сайт WТА.