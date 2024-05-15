Медведев объяснил, с чем связан ранний вылет российских теннисистов с «Мастерса» в Риме

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев объяснил, с чем связан ранний вылет российских теннисистов с грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

«Всегда тяжело сказать. По идее, мячи те же самые, что в Монте-Карло и в Мадриде, но всё равно всё время идет изменение мячей и кортов. Здесь, видимо, тяжелее корт. Я не знаю почему, но, как только я приехал, первые несколько тренировок не мог попасть в корт. Мячи как будто не подходят к корту, они не контролируются. И, опять же, это было и сегодня у меня в матче. Разница игрока десятки с другими игроками в том, что мы в принципе всё время будем делать меньше невынужденных ошибок, больше играть в корт, постепенно наращивать темп и всё такое. Если ты выходишь на матч, где не можешь попасть в корт, то ты прекращаешь быть игроком десятки и становишься игроком, который много ошибается, и ваш уровень становится примерно одинаковым, а от этого будет больше сенсаций. Я говорю про себя, не факт, что другие игроки тоже чувствовали себя так же. Плюс да, грунт – это всегда такое покрытие, где больше сенсаций происходит. Главное теперь, что будет дальше, и надеюсь, что мы все там сможем хорошо сыграть», — сказал Медведев в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Четвёртый номер рейтинга ATP Даниил Медведев последним из россиян покинул соревнования в итальянской столице, проиграв в 1/8 финала 16-й ракетке мира американцу Томми Полу (1:6, 4:6).