Даниил Медведев высказался о своём положении в рейтинге при смене поколений в теннисе

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что попал в эпоху окончания карьеры одних великих теннисистов и появления новых талантливых спортсменов.

«Так бывает во всех видах спорта: вы противостоите выдающимся соперникам, и в тот момент, когда их уровень снижается, появляются новые игроки, способные бросить вам вызов и даже превзойти вас. Для меня играть с Джоковичем или Надалем всегда нелегко. Я собирался уже забыть о Рафе, но он вернулся. Посмотрим, как далеко он сможет зайти», — приводит слова Медведева пресс-служба «Ролан Гаррос».

Медведеву 27 лет. Он начал карьеру и стал первой ракеткой мира в эпоху Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. Сейчас в рейтинге ATP его опережают 36-летний Джокович, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер и 21-летний испанец Карлос Алькарас.