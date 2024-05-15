Карена Хачанова могут отстранить от соревнований из-за георгиевской ленты

Пользователи интернета требуют отстранить российского теннисиста, 18-ю ракетку мира Карена Хачанова из-за георгиевской ленты, фото которой спортсмен опубликовал в социальных сетях в День Победы, 9 мая.

Публикация Хачанова от 9 мая 2024 года

Георгиевская лента является запрещённым символом в условиях допуска Международного олимпийского комитета (МОК). Пользователи пожаловались в МОК на российского теннисиста. Публикация Хачанова вызвала разногласия у подписчиков. Некоторые из них требуют отстранить спортсмена от участия в Олимпийских играх.

«Карен Хачанов должен быть отстранён», — написал один из пользователей.

«Никаких русских на Олимпийских играх. Нет такого понятия, как нейтральный российский спортсмен. Российский спорт прогнил насквозь. МОК, вы собираетесь с этим что-то делать?» — написал фанат.

«В Париже не должно быть русских. Ни спортсменов, ни болельщиков, и уж точно никаких представителей МОК. Отправьте всех игроков НХЛ. И футболистов тоже домой», — прокомментировал пост болельщик.

«Ого, большинство российских игроков показывают своё истинное лицо», — написал один из пользователей.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.