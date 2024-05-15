Табило ответил, что для него значит игра в Риме, где его кумир Надаль выигрывал 10 раз

32-я ракетка мира представитель Чили Алехандро Табило на пресс-конференции после победы в 1/4 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) ответил на вопрос журналистов, что для него значит так успешно играть на турнире, 10-кратным победителем которого становился его кумир, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль.

— Ранее вы говорили, что Рафаэль Надаль является вашим кумиром. Что для вас значит участие в турнире, который Рафа выигрывал 10 раз, и, возможно, в последнем «тысячнике» в Риме для него? Тем более с учётом вашего личного успешного выступления.

— Да, я впервые играю в Риме, никогда не думал, что окажусь тут именно в момент возможного завершения карьеры Надаля. Это просто сумасшедшее чувство ещё и в связи с матчами, которые я тут провожу. Это были невероятные две недели. Впереди ещё один матч, так что мне нужно перезагрузиться, продолжать думать о своём теннисе, отдохнуть и в пятницу выйти на корт, чтобы показать, на что я способен. Для меня большая честь сыграть здесь в полуфинале в пятницу.