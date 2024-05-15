Журова: обидно, если из-за безобидной открытки Хачанова не допустят до Олимпиады

Советская и российская конькобежка, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на заявления пользователей Интернета, которые требуют отстранить российского теннисиста, 18-ю ракетку мира Карена Хачанова из-за георгиевской ленты, фото которой спортсмен опубликовал в социальных сетях в День Победы, 9 мая.

«Многие посылают друг другу такие открытки, не задумываясь о том, что в ряде европейских стран, в частности на Украине, георгиевская лента теперь запрещена. Спортсмен, помня о подвиге своих дедов, не задумывался о том, что он что-то может нарушить. Самое интересное, что для многих граждан Украины георгиевская ленточка не является объектом для надругательства и осуждения. Обидно, если из-за этого человека не допустят до Олимпиады, в таком случае останется только сказать фразу «маразм крепчал». Я потому и говорила, что нам пока рано говорить о том, сколько наших спортсменов окажется на Олимпиаде, если отстранить могут даже за безобидную открытку», — сказала Журова в интервью ТАСС.

Георгиевская лента является запрещённым символом в условиях допуска Международного олимпийского комитета (МОК). Пользователи пожаловались в МОК на российского теннисиста. Публикация Хачанова вызвала разногласия у подписчиков. Некоторые из них требуют отстранить спортсмена от участия в Олимпийских играх.