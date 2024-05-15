Соболенко рассказала, чем порадует себя после победы над Остапенко
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, чем порадует себя после победы в четвертьфинале грунтового турнира WTA-1000 в Риме (Италия).
Рим (ж). 1/4 финала
15 мая 2024, среда. 14:05 МСК
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
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Арина Соболенко
А. Соболенко
«Не знаю уже, сколько дней мне снится мороженое. Думаю, что сегодня тот самый момент, когда я определённо порадую себя им», — сказала Соболенко в интервью на корте.
Сегодня, 15 мая, Соболенко обыграла Елену Остапенко из Латвии (10-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4. В полуфинале турнира в Риме белорусская теннисистка сыграет с победительницей матча между её соотечественницей 24-й ракеткой мира Викторией Азаренко и 15-м номером мирового рейтинга WTA Даниэль Коллинз из CША.
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