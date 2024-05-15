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Соболенко рассказала, чем порадует себя после победы над Остапенко

Соболенко рассказала, чем порадует себя после победы над Остапенко
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, чем порадует себя после победы в четвертьфинале грунтового турнира WTA-1000 в Риме (Италия).

Рим (ж). 1/4 финала
15 мая 2024, среда. 14:05 МСК
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

«Не знаю уже, сколько дней мне снится мороженое. Думаю, что сегодня тот самый момент, когда я определённо порадую себя им», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Сегодня, 15 мая, Соболенко обыграла Елену Остапенко из Латвии (10-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4. В полуфинале турнира в Риме белорусская теннисистка сыграет с победительницей матча между её соотечественницей 24-й ракеткой мира Викторией Азаренко и 15-м номером мирового рейтинга WTA Даниэль Коллинз из CША.

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