Соболенко рассказала, чем порадует себя после победы над Остапенко

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, чем порадует себя после победы в четвертьфинале грунтового турнира WTA-1000 в Риме (Италия).

«Не знаю уже, сколько дней мне снится мороженое. Думаю, что сегодня тот самый момент, когда я определённо порадую себя им», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Сегодня, 15 мая, Соболенко обыграла Елену Остапенко из Латвии (10-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4. В полуфинале турнира в Риме белорусская теннисистка сыграет с победительницей матча между её соотечественницей 24-й ракеткой мира Викторией Азаренко и 15-м номером мирового рейтинга WTA Даниэль Коллинз из CША.