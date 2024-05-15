Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бублик вместе с Шелтоном пробились в полуфинал парного турнира в Риме

Бублик вместе с Шелтоном пробились в полуфинал парного турнира в Риме
Аудио-версия:
Комментарии

17-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик и 14-й номер рейтинга ATP американец Бен Шелтон пробились в полуфинальный раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В четвертьфинале соревнований Бублик и Шелтон со счётом 1:6, 6:4, [10:5] обыграли аргентинский тандем Франсиско Серундоло и Томаса Мартина Этчеверри. Данная встреча продлилась 1 час и 16 минут. В её рамках Бублик с Шелтоном ни разу не подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один заработанный брейк-пойнт. На счету Серундоло и Этчеверри ни одного эйса, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

За выход в финал соревнований в Риме Бублик и Шелтон сразятся с победителями матча Марсель Гранольерс (Испания)/Орасио Себальос (Аргентина) — Сандер Жилле/Йоран Флиген (оба — Бельгия).

Материалы по теме
«На грунте всегда больше сенсаций». Медведев и Хачанов подвели итоги выступлений в Риме
Эксклюзив
«На грунте всегда больше сенсаций». Медведев и Хачанов подвели итоги выступлений в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android