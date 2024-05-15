Бублик вместе с Шелтоном пробились в полуфинал парного турнира в Риме

17-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик и 14-й номер рейтинга ATP американец Бен Шелтон пробились в полуфинальный раунд грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В четвертьфинале соревнований Бублик и Шелтон со счётом 1:6, 6:4, [10:5] обыграли аргентинский тандем Франсиско Серундоло и Томаса Мартина Этчеверри. Данная встреча продлилась 1 час и 16 минут. В её рамках Бублик с Шелтоном ни разу не подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали один заработанный брейк-пойнт. На счету Серундоло и Этчеверри ни одного эйса, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

За выход в финал соревнований в Риме Бублик и Шелтон сразятся с победителями матча Марсель Гранольерс (Испания)/Орасио Себальос (Аргентина) — Сандер Жилле/Йоран Флиген (оба — Бельгия).