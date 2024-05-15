Соболенко — Остапенко: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала турнира в Риме

Сегодня, 15 мая, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с Еленой Остапенко (10-я в рейтинге WTA) в матче 1/4 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Данный поединок поставлен первым запуском на Центральном корте и начнётся в 14:00 мск.
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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между белорусской и латвийской теннисистками.
Соболенко и Остапенко провели между собой два матча на турнирах WTA. В обоих встречах победу одержала белоруска.
Турнир категории WTA-1000 в Риме стартовал 7 мая, а завершится 18 мая. Напомним, победительница прошлогоднего турнира в Риме Елена Рыбакина из Казахстана снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем.
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