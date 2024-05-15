Хольгер Руне заявил, что проиграл матч на «Мастерсе» в Риме из-за недостатка еды и воды

12-я ракетка мира, 21-летний датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал своё поражение в матче третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Напомним, Руне (10) со счётом 6:2, 2:6, 3:6 уступил 19-й ракетке мира представителю Аргентины Себастьяну Баэсу (17). Хольгер является прошлогодним финалистом данных соревнований.

«Я очень хорошо тренировался и неплохо бил по мячу в преддверии турнира в Риме. Также считаю, что провёл очень хороший матч во втором круге и хороший первый сет в поединке с Баэсом – мой теннис был на высоком уровне.

Поэтому мне тем более обидно, что в итоге я не смог выступить так хорошо, как мог, из-за таких базовых моментов как, например, недостаток еды и воды. Это просто невозможно на моём уровне. Да, я был болен, и основное внимание уделялось дополнительным тренировкам и физическому восстановлению, но это не оправдание. Я знаю, что нужно есть и пить во время матча, а я не делал этого в матче с Баэсом. Это просто очень плохо.

Сейчас ничего другого не остаётся, как взять на себя ответственность, извлечь из этого случая уроки и двигаться дальше», — приводит слова Руне Ekstra Bladet.