Борис Беккер отреагировал на новости о том, что Надаль сыграет на «Ролан Гаррос» — 2024

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на информацию о том, что 22-кратный чемпион мэйджоров испанец Рафаэль Надаль выступит на «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, сегодня, 15 мая, издание Diario AS сообщило о положительном решении Надаля касательно участия в грунтовом ТБШ. По информации СМИ, Рафаэль прибудет в Париж на следующей неделе.

«Хорошие новости», — написал Беккер в своих социальных сетях.

Напомним, в этом сезоне Надаль провёл 11 официальных матчей, в семи из которых одержал победу. Рафаэль уступил Джордану Томпсону в Брисбене (Австралия), Алексу де Минору в Барселоне (Испания), Иржи Легечке в Мадриде (Испания) и Хуберту Хуркачу в Риме (Италия).