Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Борис Беккер отреагировал на новости о том, что Надаль сыграет на «Ролан Гаррос» — 2024

Борис Беккер отреагировал на новости о том, что Надаль сыграет на «Ролан Гаррос» — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на информацию о том, что 22-кратный чемпион мэйджоров испанец Рафаэль Надаль выступит на «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, сегодня, 15 мая, издание Diario AS сообщило о положительном решении Надаля касательно участия в грунтовом ТБШ. По информации СМИ, Рафаэль прибудет в Париж на следующей неделе.

«Хорошие новости», — написал Беккер в своих социальных сетях.

Напомним, в этом сезоне Надаль провёл 11 официальных матчей, в семи из которых одержал победу. Рафаэль уступил Джордану Томпсону в Брисбене (Австралия), Алексу де Минору в Барселоне (Испания), Иржи Легечке в Мадриде (Испания) и Хуберту Хуркачу в Риме (Италия).

Материалы по теме
«На грунте всегда больше сенсаций». Медведев и Хачанов подвели итоги выступлений в Риме
Эксклюзив
«На грунте всегда больше сенсаций». Медведев и Хачанов подвели итоги выступлений в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android